NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “FIUME SARNO, BASTA RITARDI. ECCO LA LETTERA AL PREFETTO”

Ho denunciato le lentezze, i silenzi, l’inadeguatezza e le assenze della Regione, anche di fronte ai richiami della Corte dei Conti e alla possibilità di tamponare l’emergenza con interventi più piccoli, in grado almeno di alleviare le sofferenze della popolazione, nelle more di un intervento più complessivo. È il caso, ad esempio, del ponte Marconi, sul quale sto lavorando da mesi.

Ho preannunciato inoltre a Sua Eccellenza il Prefetto Russo che scriverò anche al Ministro dell’Ambiente, perché si tratta di una questione di grande rilevanza che va affrontata con tempestività e determinazione. Se, come appare evidente, la politica non è in grado di farlo, andrà valutata anche la possibilità di richiedere un nuovo Commissariamento.