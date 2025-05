PASQUALE VESSA (VESSA & PARTNERS) CONSULENTE DEL CONGO PER IL CODICE AMBIENTALE

“La nostra esperienza professionale, maturata nel corso degli anni, al servizio anche di altre nazioni dove la cultura della produzione di energia rinnovabile non è ancora sviluppata. E’ per questo che ho accettato l’nvito del Ministro della ricerca e dell’energia del Congo a partecipare alla stesura del nuovo Codice Ambientale. Per me si tratta di un ritorno al passato, avendo già partecipato, in qualità di Deputato membro della Commissione Ambiente, alla redazione del Codice Ambientale del nostro Paese”. E’ quanto dichiara Pasquale Vessa, Ceo della Vessa & Partners. “A Roma”, continua Vessa, “ho preso parte ad una interessante riunione con i rappresentanti del Governo del Congo nel corso della quale sono stati affrontati diversi temi, tra cui anche la possibilità di sviluppare, nel paese africano, nuovi progetti nel settore dell’Idrogeno e del Fotovoltaico. E’ stato per me un onore poter dare un contributo fattivo di idee e di programmi per un paese che dobbiamo guardare, nei prossimi anni, con grande attenzione”

Share on: WhatsApp