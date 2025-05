VIETRI SUL MARE. SCOPPIA IL CASO DELLE INCOMPATIBILITA’ PER DEBITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

“Oggi a seguito di nostre richieste di chiarimenti e diversi solleciti si è appreso dell’esistenza di “consistenti” situazioni debitorie relative a tributi locali accertati e non pagati da consiglieri di maggioranza. ”

Lo scrivono, in una nota, i consiglieri comunali di minoranza Serretiello, Scannapieco e Cilenta.

Dal primo consiglio comunale abbiamo richiesto informazioni precise circa la presunta incompatibilità (TUEL art.63 c. 6) alla carica di consigliere comunale.

Ci siamo dovuti “scontrare” con comportamenti opachi, dilatori ed omertosi messi in atto dall’amministrazione e anche dai preposti uffici comunali e di che ne ha la responsabilità.

Per questi motivi chiediamo alla segretaria comunale di attivare, ai sensi dellart.68 del TUEL, le procedure previste al fine di dissipare qualsiasi dubbio circa i profili di incompatibilità della carica di consigliere.



Si è aperta, non da oggi, in questa amministrazione la questione del perdurante ed esibito mancato rispetto delle regole; mancanza di trasparenza amministrativa (sempre fortemente ostacolata); palesi e denunciati conflitti di interesse tra assessori e loro familiari in società partecipate.

Una gigantesca questione di (in)decenza politica ed amministrativa.

Chi amministra “la cosa pubblica” non è sopra la legge ma è tenuto a comportamenti di correttezza e rispetto dell’istituzione e dei cittadini che rappresenta.

Per la democrazia, per la trasparenza, per la legalità.