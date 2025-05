TRENTINARA. LA PRO LOCO ACCUSA IL SINDACO CARIONE: “ADDIO PRO LOCO, ADDIO FESTA DEL PANE”

“La storica PRO LOCO di Trentinara che era in vita da circa un cinquantennio (era stata costituita nel lontano 1973) per una scelta irragionevole, immotivata e soprattutto arbitraria del suo ultimo “esasperato” presidente è stata chiusa in data 31 gennaio 2025.

Il sindaco mente sapendo di mentire quando si riferisce al “Presidente della Pro Loco dimissionario”. Non è così!!! ILPRESIDENTE GUAZZO NON SI È DIMESSO. IL PRESIDENTE GUAZZO HA CHIUSO LA STORICA PRO LOCO DI TRENTINARA.”

Lo scrivono, in una nota diffusa alla stampa, i rappresentanti della Pro Loco di Trentinara.

Ben avrebbe potuto dimettersi

consentendo ad altri di continuare l’opera egregia della Pro Loco di Trentinara.

La sua “esasperazione” lo ha condotto, invece, a cessare uno storico ente assembleare facendo perdere un patrimonio di conoscenza e di

continuità di inestimabile valore. Non c’era, dunque, altra scelta che ricostituire ex novo la Pro Loco di Trentinara per portare avanti tutto quanto

fatto di buono dalle precedenti gestioni.

Una Pro Loco che, a differenza di quanto fatto nell’ultimo decennio (almeno), si manifestasse e che fosse aperta a tutti e ad ogni proposta utile alla

crescita socio-culturale della comunità di Trentinara.

Prima di tutte la “Festa del Pane e della Civiltà Contadina” della cui organizzazione, con regolamento comunale approvato all’unanimità con

deliberazione di consiglio n.11 del 14 maggio 2012, veniva investita La Pro Loco.

Regolamento proposto ed approvato proprio per far sì che la manifestazione rimanesse sempre in mano alla Pro Loco, fiore all’occhiello

dell’associazionismo trentinarese e vanto nel Cilento e oltre per la sua incredibile longevità, vivacità e dedizione e per la straordinaria lungimiranza

circa la realizzazione di eventi culturali e ludici.

Nonostante, quindi, una legge che la comunità di Trentinara a mezzo dei propri rappresentanti ha inteso darsi nel pieno rispetto delle regole

democratiche, per regolamentare la realizzazione del suo evento principe, IL SOTTOSCRITTO HATENTATO PIÙ E PIÙ VOLTE A GRAN VOCE

DI CONDIVIDERNE L’ORGANIZZAZIONE IN MANIERA PARITARIA TRA TUTTE LE ASSOCIAZIONI, ATTIVITÀ COMMERCIALI E PRIVATI,

nessuno escluso, che avessero voluto dare il proprio contributo per garantirne continuità e, se possibile per migliorarla, valorizzando le pregresse