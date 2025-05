REGIONALI 2025. LA LEGA PUNTA SUL PROGRAMMA E MARTUSCIELLO INSISTE PER UN PRESIDENTE CIVICO

A Napoli la Lega Campania riunisce la sua classe dirigente per lanciare 5 punti programmatici per la prossima tornata elettorale delle Regionali in Campania. Un incontro all’insegna dell’entusiasmo e della proposta, che ha visto la partecipazione del sottosegretario al Lavoro e vice segretario federale della Lega, sen. Claudio Durigon, dell’on. Gianpiero Zinzi, del responsabile regionale dei dipartimenti avv. Francesco Urraro, insieme ai parlamentari, ai consiglieri regionali, ai segretari provinciali e ai coordinatori dei dipartimenti regionali.

Una squadra coesa e motivata ha condiviso le linee guida del progetto “La Campania in testa”, una visione chiara per rimettere al centro della politica regionale i bisogni concreti dei cittadini e superare anni di gestione clientelare e inefficiente della sinistra. Cinque i pilastri del programma: Sanità, Lavoro, Politiche Sociali, Trasporti e Ambiente.

Ed intanto, sempre nella coalizione di centro destra, questa mattina il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello “Mi sembra che si sia aperto più di uno spiraglio per la proposta di un candidato civico. Ora sta ai partiti cogliere questa immensa opportunità”. Lo afferma Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, in merito al confronto nel centrodestra sul candidato alla presidenza della Regione. “Dopo il 26 maggio – aggiunge – il tavolo nazionale entrerà nel vivo della discussione e si valuteranno le disponibilità consegnate. Tra queste ci sono anche figure civiche che, pur proposte da Forza Italia, non sono ascrivibili al nostro partito. Coltiviamo queste disponibilità”. Martusciello conclude: “Il centrodestra può uscire dal buio degli ultimi cinque anni solo se mette da parte egoismi e equivoci”