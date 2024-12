PD CAMPANIA: CORSA AL TESSERAMENTO PER IL 2024 PER NON DARE SPAZIO AGLI UOMINI DI SCHLEIN

Spingere, negli ultimi giorni dell’anno, per il tesseramento 2024 nel Partito Democratico, per evitare che la convocazione di un congresso regionale possa trovare, con una maggioranza tra le mani, gli uomini di Elly Schlein in tutta la Regione Campania. Mentre il Presidente della Regione Vincenzo De Luca continua la sua campagna mediatica contro i vertici del Pd, i suoi uomini, all’interno delle Segreterie Provinciali della Campania, stanno dando vita ad una mobilitazione di dirigenti ed amministratori locali per tesserare, entro la fine dell’anno, il maggior numero di persone al Partito Democratico. Il timore è che, nel momento di scarsa attenzione, da Roma possa essere dato il via libera al Congresso Regionale del Pd in Campania, con la maggior parte delle tessere controllate, in maniera diretta o indiretta, dai referenti regionali della Segretaria Nazionale Elly Schlein.

