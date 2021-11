PELLEZZANO. CONCLUSI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA NELLA FRAZIONE CAPRIGLIA

“Ringrazio – ha detto il Sindaco, dott. Francesco Morra – gli addetti ai lavori che hanno permesso la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza molto atteso per la tutela dell’incolumità dei nostri concittadini. Ricordo, tra l’altro, che il nostro Comune è destinatario di altre importanti cifre provenienti dal Governo Centrale investite sempre nella messa in sicurezza, in quanto essa rappresenta una priorità nella nostra agenda di governo per evitare il rischio idrogeologico sul nostro territorio di appartenenza e su altri versanti interessati”.

Nello specifico, l’intervento di messa in sicurezza al vallone “Sgarruposa” ha riguardato la pulizia di canali, arbusti, erba alta e detriti che si sono accumulati nel corso della stagione estiva anche a causa degli incendi boschivi, che hanno reso particolarmente rischiosa quest’area in termini di sicurezza. Con questo intervento è stato quindi ripristinato lo status quo ante della zona. Inoltre, a scorrimento di graduatoria per l’anno 2022, sempre dal Governo Centrale, è stato confermato un ulteriore finanziamento di circa 200mila euro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza (allargamento) dei tratti stradali di via V. Emanuele alla frazione di Coperchia e via Nofilo alla frazione di Cologna. I procedimenti indicati sono stati seguiti in prima persona dal Sindaco e Consigliere Comunale di maggioranza con delega all’Urbanistica Vito Mona.