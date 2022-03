PELLEZZANO. IL 14 MARZO TORNA L’APPUNTAMENTO CON IL CONSIGLIO COMUNALE

E’ stato convocato per lunedi’ 14 marzo, a partire dalle 17:00, il Consiglio Comunale di Pellezzano chiamato ad esprimersi sui seguenti punti all’ordine del giorno:

approvazione dello schema di convezione con i comuni del Sub Ambito per la gestione dei rifiuti “Cava de’ Tirreni Valle dell’Irno” che prevede la collaborazione per la raccolta dei rifiuti sui territori; modifica della delibera di mandato per la nuova organizzazione della società in House Pellezzano Servizi; approvazione della convenzione con i comuni di Cetara e di Vietri sul Mare per la realizzazione del Programma di rigenerazione urbana.