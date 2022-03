SALERNO. ADDIO AD ETTORE LAMBIASE, IL PROFESSIONISTA-IMPRENDITORE CHE INVENTO’ TV OGGI

Dal suo quartier generale di Via XX Settembre a Salerno, uno studio di consulenza fiscale che, di sera, si trasformava in una grande fucina di idee e di progetti imprenditoriali, alla fine degli anni ’90 gestiva tantissime aziende, dando lavoro a centinaia di persone, in una delle fasi piu’ belle dell’economia del territorio della Provincia di Salerno: Ettore Lambiase, per gli amici “il Ragioniere”, non era soltanto un affermato professionista ma un imprenditore dal multiforme ingegno, capace, prima degli altri, di comprendere i settori in crescita ed in grado di creare ricchezza. E lo ha fatto con alcune aziende del settore dei servizi, poi con lo storico stabilimento balneare Eureka di Salerno, ma anche con l’editoria e con la emittente televisiva Tv Oggi Salerno, marchio storico dell’informazione provinciale. Uomo di affari ed uomo di cuore perchè in ogni avventura imprenditoriale si circondava della sua famiglia, la moglie Rossanna, i figli Stefania e Remo, ma anche di tanti altri giovani e meno giovani che da dipendenti e collaboratori diventavano suoi fratelli, figli o nipoti. Oggi Ettore Lambiase ha deciso di lasciare le redini del comando a chi avrà l’onore di continuare le sue tante attività; lo ha fatto in punta di piedi, senza clamore, come era solito fare nella vita di tutti i giorni, creando un vuoto incolmabile in chi, prima o poi, aveva avuto modo di conoscerlo e di lavorare con lui. A Dio Ettore Lambiase, a Dio Ragioniere.

