SALERNO. ROBERTO CELANO: “RIONE MUTILATI IN TOTALE STATO DI ABBANDONO”

I residenti del rione Mutilati lamentano uno stato di abbandono non più tollerabile ed in particolare i suddetti cittadini lamentano scarsa pulizia ed igiene del quartiere. La piazza in centro rione appare ricettacolo di rifiuti di ogni genere, con presenza diffusa anche di deiezioni canine. Lo denuncia, in una interrogazione rivolta al Sindaco di Salerno, Roberto Celano, consigliere comunale di Forza Italia.

“Tale condizione” continua Celano, “è stata aggravata dalla non più prevista presenza dei custodi, dipendenti di Salerno Mobilità, che in precedenza si occupavano della guardianìa dell’ascensore ed anche del regolare parcheggio nelle zone limitrofe, infondendo, con la loro presenza, sentimento di maggiore sicurezza in particolare agli anziani del rione”.