PELLEZZANO. IL CONSIGLIO APPROVA CONSOLIDATO E NUOVO SCHEMA PER PELLEZZANO SERVIZI

Il Consiglio Comunale di Pellezzano, con un voto a maggioranza, ha approvato il Bilancio Consolidato 2022 ed anche due variazioni di bilancio per altri finanziamenti ottenuti dall’amministrazione comunale. Nel corso della stessa seduta, inoltre, è stato approvato, con l’astensione dell’opposizione, il nuovo schema di convenzione con la società partecipata Pellezzano Servizi che prevede un miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti e di spazzamento ed anche un incremento delle funzioni attribuite alla società. “L’Amministrazione Comunale di Pellezzano”, sottolinea il Sindaco Francesco Morra, “con una perfetta sintonia tra Giunta e Consiglio Comunale, procede nella realizzazione del programma elettorale, che ci ha consentito di vincere le ultime elezioni comunali di Maggio. Proprio nel rispetto del mandato che la stragrande maggioranza dei cittadini ci ha affidato, andiamo avanti a velocità sostenuta e con il pieno sostegno della comunità di Pellezzano. Sulla Pellezzano Servizi ci apprestiamo a varare una vera e propria rivoluzione che completa il piano di salvataggio che, dal 2018, andiamo portato avanti. Dispiace solo che, per puro spirito di contrapposizione, chi ha perso le elezioni comunali dello scorso maggio, voti contro addirittura alle variazioni di bilancio per finanziamenti ottenuto dal nostro Comune”

