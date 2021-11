PELLEZZANO. IL SINDACO FRANCESCO MORRA: “CARTARTE, SONO INIZIATE LE PRIME ESPERIENZE DI LAVORO”

“Novembre inizia nel migliore dei modi per il percorso di crescita professionale di alcuni dei giovani che hanno partecipato al progetto CartArte, finanziato dalla Regione Campania con fondi europei. Infatti, il Comune di Pellezzano, insieme ai partners Legambiente “Terra Metelliana”, Virvelle Srl e Liberamente, è felice di annunciare il via delle prime esperienze di lavoro per 3 giovani inoccupati che hanno varcato le porte dell’azienda di Pontecagnano Antonio Sada & Figli Spa.”

Lo scrive il sindaco di Pellezzano Francesco Morra.

Entro metà Novembre altri 3 giovani saranno impegnati presso l’azienda di Pellezzano Cartesar Spa, potendo mettere in pratica per un intero trimestre le competenze apprese durante la fase di formazione svolta nell’ultimo anno, ricevendo anche un rimborso spese.

Nel complesso, il progetto CarArte darà a 12 giovani, formati e poi selezionati con il contributo delle aziende stesse, l’opportunità di entrare in alcune delle imprese della rete “100% Campania”, con l’obiettivo di essere poi assunti. Molto soddisfatto il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra che, durante l’ultimo seminario di progetto svolto in Municipio, ha voluto ringraziare sia i ragazzi per l’impegno e la costanza mostrata – anche durante l’inizio della pandemia – e le aziende coinvolte per aver creduto in un’iniziativa del genere che punta a valorizzare il capitale umano presente sul territorio.