PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA SCRIVE ALLA REGIONE: “PIU’ CORSE AUTOBUS PER GLI STUDENTI”

“A valle di numerose segnalazioni pervenuteci dai nostri Concittadini – ha scritto il Primo Cittadino nella missiva – siamo a chiedervi l’incremento della frequenza di transito delle linee 022 (o linea sostitutiva 23) e 010, negli orari utilizzati dagli studenti residenti nel Comune per recarsi presso le scuole di Salerno, soprattutto nella fascia oraria dalle 07:00 alle 08:00. Soprattutto per la linea 010 sarebbe opportuno prevedere la partenza direttamente dalla Frazione Cologna. Possibilmente per la linea 022 si potrebbe prevedere la partenza dalla Frazione Capriglia”.