PELLEZZANO. LA BEFANA DELLA SOLIDARIETA’: LABORATORIO PER REALIZZARE I DOLCI

L’Associazione Culturale Universitaria Enogastronomica “Unisapori”, in collaborazione con il Comune di Pellezzano (SA), ASPETTANDO LA BEFANA, invita i ragazzi del territorio all’evento intitolato “Aiutiamo la Befana a preparare i dolci per la calza”, che si terrà venerdì 3 Gennaio 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nella Sala Polifunzionale presso la sede della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” alla frazione Cologna in via Nofilo 16.

Nell’occasione verrà realizzito un vero e proprio laboratorio di

pasticceria per ragazzi, nel corso del quale i partecipanti, supportati da personale qualificato, realizzeranno dei gustosi e salutari dolcetti per la festa della Befana. L’attività è rivolta a ragazzi dai 6 ai 14

anni. La partecipazione è gratuita per un max di 30 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria inviando una mail all’indirizzo

info@unisapori.it indicando nome, cognome e recapito telefonico dell’accompagnatore e nome, cognome ed età dei partecipanti. “Ringrazio – ha detto il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – l’Associazione “Unisapori” dell’Università degli Studi di Salerno per aver promosso un’attività, come quella della preparazione dei dolci, formativa e allo stesso tempo divertente e coinvolgente per i ragazzi del nostro territorio. Un modo per socializzare apprendendo, grazie al supporto di esperti del settore, le tecniche di preparazione dei dolci. Ma soprattutto un modo per sviluppare le capacità cognitive e il senso di socializzazione dei nostri giovani”. Info: Luca Martuscelli

Cell: 320.7406238 – mail: info@unisapori.it