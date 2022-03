PIANA DEL SELE. PIERO DE LUCA ED ANTONIO VISCONTI ILLUSTRANO I VANTAGGI DELLA ZES

La prima bozza del testo sulla istituzione della ZES anche per i territori della Provincia di Salerno è nata, proprio, da un lavoro a quattro mani tra il deputato del Pd Piero De Luca ed il Presidente del Consorzio Asi Antonio Visconti: una proposta che, grazie al lavoro parlamentare, è divenuta legge e che oggi consente a tante aziende di poter continuare ad investire sui territori della Provincia di Salerno, ottenendo cospicui vantaggi fiscali e finanziari. E, domani lunedi’ 14 Marzo, a Battipaglia, alla presenza, tra gli altri, di Piero De Luca ed Antonio Visconi, si parlerà, nel corso di una iniziativa pubblica, proprio dei vantaggi legati alla istituzione della Zona Economica Speciale anche per la Provincia di Salerno. Un provvedimento concreto che, adesso, tanti amministratori locali vorrebbero estendere ai propri confini territoriali per evitare il rischio di fughe di imprese ed aziende.

