PIERO DE LUCA: “CONFERMA VINCENZO NAPOLI PREMIA IL MODELLO SALERNO”

“A Salerno è stato confermato Vincenzo Napoli quale Sindaco del Comune, per dare continuità ad un progetto politico di sviluppo e crescita concreta della città che dura da decenni. Il successo di Vincenzo premia il modello Salerno”.

Così’ in una nota l’On. Piero De Luca.

“Siamo soddisfatti e felici-spiega il deputato Dem- è stata una campagna elettorale intensa che abbiamo vissuto tra la gente, la nostra gente che ha dato fiducia all’impegno, alla passione, alla dedizione e, soprattutto, al nostro modo di intendere la politica, al servizio delle persone per produrre realizzazioni e trasformazioni concrete. La buona amministrazione guidata da Vincenzo Napoli è stata premiata dai cittadini di Salerno che non si sono fatti ingannare da una campagna d’odio e mistificazione, del tutto priva di contenuti e proposte per la città. Vincenzo Napoli saprà ben guidare il Comune nei prossimi anni con la sua serietà, competenza ed umanità.

Siamo già pronti per rimetterci a lavoro. I prossimi mesi ed i prossimi anni saranno decisivi per il futuro della città ed oggi, possiamo dirlo con ancora più orgoglio ed a testa alta, siamo Fieri di Salerno!”, conclude il Vice Capogruppo Dem alla Camera dei Deputati.