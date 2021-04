PIERO DE LUCA: “NON FACCIAMO COME LA LEGA, NON INDEBOLIAMO IL GOVERNO”

Il Vice Capogruppo del PD Piero De Luca interviene contro la Lega e contro le dichiarazioni di Salvini sul prolungamento del coprifuoco fino alle 23:00, chiedendo di evitare di indebolire il Governo Draghi.

“Abbiamo appena approvato in Parlamento uno scostamento di bilancio per 40 miliardi di euro.

Nei prossimi giorni potremo adottare un nuovo Decreto per dare ulteriore respiro alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese e a tutte le categorie maggiormente colpite dalla crisi.

Dobbiamo continuare su questa strada, rafforzando, non indebolendo o minando l’unità del Governo, come ha fatto ieri la Lega. Siamo ancora in un momento delicato e difficile. Questo è il tempo della responsabilità.”