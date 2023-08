PIERO DE LUCA (PARTITO DEMOCRATICO): “TAGLI PNRR, GRAVI CONSEGUENZE PER LA CITTA’ DI SALERNO”

“Il Governo Meloni ha deciso di definanziare e cancellare 13 miliardi di euro per progetti del PNRR destinati agli enti locali sulla messa in sicurezza e la riqualificazione del territorio. Il Sud è fortemente penalizzato. Nell’ambito di questi tagli, il Comune di Salerno viene particolarmente colpito, perdendo risorse pari addirittura a 24 milioni e 170mila euro. Un duro colpo assestato a Salerno ed ai salernitani per l’incapacità e l’incompetenza di questa destra. Rischiano di andare in fumo progetti di grande rilevanza ambientale, urbanistica ed infrastrutturale che avrebbero permesso di conseguire un deciso miglioramento della qualità di vita delle nostra comunità. Ci batteremo con tutte le nostre forze in Parlamento e nel Paese, al fianco dei Sindaci e degli Amministratori locali per poter recuperare queste risorse fondamentali per il rilancio e la riqualificazione delle nostre città”.



Lo ha dichiarato in una nota l’on.Piero De Luca.