PIERO DE LUCA (PD): “BISOGNA UTILIZZARE I FONDI PNRR PER EMERGENZA CAMPI FLEGREI”

“Bisogna utilizzare anche i fondi del Pnrr per i Campi Flegrei. Sappiamo tutti degli eventi che anche nelle ultime ore hanno colpito la popolazione creando angoscia e preoccupazione. Ci sono fondi che rischiano di essere persi che potrebbero essere destinati alle infrastrutture pubbliche, alla messa in sicurezza, alla riqualificazione dell’area dei Campi Flegrei. Il governo però deve decidersi e darsi una mossa. Si svegli perché non possiamo più attendere”. A dirlo il deputato Dem, Piero De Luca a margine della firma dell’accordo tra il Comune di Salerno e il Consorzio ASI Salerno per la realizzazione del Polo Fieristico di Salerno. “L’area dei Campi Flegrei – ha aggiunto De Luca – sta vivendo da tempo una condizione di vera e propria emergenza. Per questo ho invitato il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, in audizione davanti alla commissione Politiche Ue, a verificare la possibilità di destinare ulteriori risorse a valere sul Pnrr per la messa in sicurezza del territorio. Fondi necessari, perché i 500 milioni di euro messi a disposizione del Commissario fino al 2029, non bastano e gravano per quasi la metà sulle risorse FSC della Campania. Serve fare il massimo per tutte le opere di adeguamento sismico, nonché per la realizzazione di opere infrastrutturali e per la prevenzione del rischio nelle varie infrastrutture pubbliche”.

Share on: WhatsApp