PROVINCIALI 2025. LUNEDI’ 17 MARZO IL CENTRO DESTRA PRESENTA LA CANDIDATURA DI RINALDI

Il Centro Destra della Provincia di Salerno, lunedi’ 17 Marzo, a partire dalle 12:00, nella sede provinciale di Fratelli d’Italia, a Salerno, in Via Roma, presenterà la candidatura alla Presidenza della Provincia di Salern di Giuseppe Rinaldi, Sindaco di Montesano sulla Marcellana. Lo annunciano, in un comunicato congiunto, i Coordinatori Provinciali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

“Il sostegno entusiasta”, scrivono i Segretari Provinciali dei partiti del Centro Destra, ” che stiamo raccogliendo su tutto il territorio è la testimonianza tangibile di come il centrodestra stia costruendo un percorso forte e unito per il futuro dei nostri territori. La coalizione, compatta e coesa, ha dimostrato ancora una volta la propria capacità di fare sintesi e di essere vicina alle istanze delle comunità dell’intera provincia di Salerno. Il nostro candidato, Giuseppe Rinaldi, rappresenta il giusto equilibrio tra esperienza amministrativa e visione del futuro.”