FORZA ITALIA, FINE SETTIMANA DI CONGRESSI: TRA NAPOLI E SALERNO CON TAJANI

Prima la sfida imminente delle amministrative, poi la battaglia per la conquista della Regione Campania. Forza Italia chiama a raccolta iscritti, simpatizzanti con due appuntamenti: domani al congresso provinciale a Napoli (presenti la ministra del Mur Annamaria Bernini e il vice premier Antonio Tajani) e domenica con quello cittadino a Salerno (col capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri). A presentare le linee generali il coordinatore regionale Fulvio Martusciello in una conferenza stampa a Napoli “Abbiamo da eleggere il segretario provinciale con il comitato direttivo e il segretario cittadino a Salerno, preparandoci anche alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio”. Al tavolo dei relatori, il segretario provinciale di FI, Franco Silvestro:”La sfida per noi sono le elezioni regionali, mi auguro si possa votare a ottobre. Poi ci sono altre tornate importanti, come le amministrative in diversi Comuni, si vota a Giugliano, dove Forza Italia dovrà essere protagonista e ci auguriamo si possa vincere”. A prendere la parola il deputato di FI Francesco Maria Rubano che ha detto: “Organizzeremo un calendario per ogni provincia, per riaprire l’agorà del dibattito e incontrare gli ordini professionali, le sigle sindacali, le categorie del mondo del lavoro per redigere una nuova proposta di governo per la Regione Campania da offrire ai cittadini” e complimentandosi con Silvestro “per avere riavvicinato persone che non credevano più alla politica, per avere riportato Forza Italia in luoghi dove la politica magari non c’era più” ha aggiunto “Massimo sostegno anche sul piano parlamentare a Salerno per riinoltrare sul tavolo del Governo istanze che provengono da quel territorio”. Roberto Celano, segretario provinciale FI a Salerno: “Forza Italia è percepita come unico partito di opposizione e proposizione. Vogliamo costruire una squadra forte che vuole essere la classe dirigente nel prossimo futuro” e poi Guido Milanese, vicesegretario regionale FI “Nei confronti di Fi a Salerno c’e’ un sentimento cosi’ forte che si sta riscoprendo giorno per giorno sempre di piu’. Ci sono molti amici che rientrano in FI, amministratori che hanno deciso di codividere con noi questo percorso” E in vista della sfida delle regionali ha detto “Al Comune di Salerno che e’ stata sempre una roccaforte del presidente della Regione che, ci auguriamo sia ormai alla fine del suo mandato, stiamo lavorando per far si’ di riuscire a riprendere in mano le redini della Regione Campania. Questa e’ la battaglia di tutte le battaglie”.

Share on: WhatsApp