NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “UNA SVOLTA PER ALLOGGI MONTEVESCOVADO”

Una notizia attesa da tempo quella giunta stamane dall’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale: è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria per il completamento degli scheletri di Montevescovado.

Grazie all’indizione della Conferenza di Servizi, si avvia concretamente il percorso per la realizzazione delle unità abitative che riguardano il primo lotto, comprendente i fabbricati C e D, per un totale di quarantadue alloggi e per un importo complessivo stimato di 9.167.245,34 euro.

«Il lavoro profuso negli anni ripaga, cominciamo a vedere i primi frutti di quella che è la scommessa di questa Amministrazione Comunale. L’indizione della Conferenza di Servizi decisoria mette un punto fermo in una vicenda risalente, che sarà presto superata. Con la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi si approva il progetto esecutivo che consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste da appaltare.

Ringrazio il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca; il consigliere regionale Franco Picarone e il dott. David Lebro, direttore generale di Acer. Accanto a questa svolta decisiva, non dimentichiamo i lavori in corso di realizzazione per i trentadue alloggi finanziati nell’ambito del PNRR, in via San Prisco, e i fondi PRIUS, concessi dalla Regione Campania, che questa Amministrazione ha totalmente destinato a Montevescovado per una rigenerazione urbana complessiva dell’intera area che punta all’abbattimento dei prefabbricati pesanti» afferma il Sindaco, Paolo De Maio.