Deaform si conferma il principale punto di riferimento nella formazione degli apprendisti in Campania, grazie a un modello innovativo e altamente efficiente che ha permesso una crescita esponenziale negli ultimi anni. Con un’offerta formativa accreditata e un forte orientamento ai bisogni delle aziende, Deaform ha saputo imporsi come leader nel settore, garantendo qualità e risultati misurabili.

I Numeri del Successo

Quota di mercato dominante: Deaform ha consolidato una posizione di leadership nel settore della formazione per apprendisti, coprendo una percentuale significativa del mercato regionale. Oltre 10.000 apprendisti formati: Grazie a un ampio catalogo di corsi e a metodologie didattiche all’avanguardia, Deaform ha formato con successo più di 10.000 apprendisti, contribuendo alla crescita professionale di giovani lavoratori e alla competitività delle aziende campane. Tasso di occupazione post-formazione elevato: Gli apprendisti formati da Deaform registrano un tasso di inserimento lavorativo superiore alla media del settore, testimoniando l’efficacia del percorso formativo e il valore delle competenze acquisite. Collaborazione con oltre 500 aziende: Deaform vanta una rete di partner consolidata, che include oltre 500 aziende di diversi settori produttivi, garantendo una formazione allineata alle esigenze del mercato del lavoro. Accreditamento e fondi per la formazione: L’ente è accreditato in Campania e ha saputo valorizzare strumenti come il Fondo Nuove Competenze, ottimizzando le risorse disponibili per offrire formazione di alto livello a costo zero per le aziende. Innovazione e digitalizzazione: Deaform ha investito nella digitalizzazione dei percorsi formativi, integrando piattaforme e-learning e strumenti tecnologici avanzati per migliorare l’esperienza di apprendimento.

Un Futuro di Crescita e Innovazione

Con questi risultati, Deaform si posiziona come il partner ideale per le imprese che vogliono investire nella crescita delle proprie risorse umane. Il futuro vede l’azienda impegnata in un ulteriore potenziamento dell’offerta formativa, nell’ampliamento della rete di collaborazioni e nell’adozione di nuove metodologie didattiche per rispondere alle sfide di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Grazie a una strategia vincente, Deaform non solo ha conquistato la leadership nella formazione per apprendisti in Campania, ma continua a rafforzare il suo ruolo di innovatore nel settore della formazione professionale.