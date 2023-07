PIERO DE LUCA (PD): “CONSIGLI COMUNALI CON ORDINI DEL GIORNO CONTRO AUTONOMIA DIFFERENZIATA”

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno chiederà ai propri sindaci del territorio di proporre una delibera per dire No all’Autonomia Differenziata. E’ questa la proposta che il deputato Piero De Luca, questa mattina, ha presentato nel corso di una conferenza stampa all’interno della sede provinciale del Partito Democratico di Salerno.

“Continuiamo ogni giorno” scrive Piero De Luca, ” la battaglia contro la proposta di autonomia differenziata del Governo, che sarebbe devastante dal punto di vista economico-sociale per il Mezzogiorno. A rischio ci sono l’unità e la tenuta del nostro Paese. Per questo presenteremo, come Partito Democratico appositi ordini del giorno da far votare nei consigli comunali a partire dalla Provincia di Salerno, cosi da dare ulteriore forza all’impegno in Parlamento, dove abbiamo depositato oltre 180 emendamenti al disegno di legge Calderoli.

È in gioco la possibilità, nei prossimi anni, di fornire ai nostri cittadini diritti essenziali quali in particolare salute, scuola, servizi sociali, formazione, trasporto pubblico locale. Chiediamo che vengano definiti e finanziati in via prioritaria, coinvolgendo il Parlamento, i livelli essenziali di prestazione, cioè quei diritti civili e sociali da garantire in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, che si superi il criterio della spesa storica e si elimini ogni ipotesi di residuo fiscale. Non ci fermeremo. Continueremo ad opporci nel Paese, negli Enti locali e territoriali con una grande mobilitazione popolare.”