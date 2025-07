PIERO DE LUCA (PD): “GRAVE ESCLUSIONE REGIONE CAMPANIA DA DL SU AMERICA’S CUP”

“L’esclusione della Regione Campania dal comitato organizzatore dell’America’s Cup del 2027 è una decisione grave, miope e centralista, che umilia le istituzioni locali e attacca ancora una volta il Mezzogiorno”. Così Piero De Luca, deputato del Pd e capogruppo in Commissione bicamerale per le questioni regionali. “Avevamo chiesto – osserva – che la governance dell’evento passasse attraverso un pieno coinvolgimento degli enti territoriali, a partire dalla Regione e dalla Città Metropolitana di Napoli. Due istituzioni centrali, con competenze dirette sulle prerogative amministrative legate all’organizzazione dell’evento, sulle infrastrutture, sulla logistica, sulla sanità, sulla promozione del territorio. Il governo invece ha scelto la strada della chiusura e dell’accentramento”. “Ha respinto il nostro emendamento – prosegue – insieme a quelli delle altre opposizioni, impedendo una composizione equilibrata del comitato e scegliendo di gestire l’evento come se fosse proprietà privata del centrodestra. Tutto questo danneggia non solo Napoli e la Campania, ma l’intero Paese: perché un grande evento internazionale si costruisce solo con unità, collaborazione istituzionale e rispetto dei territori”.

