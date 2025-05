PIERO DE LUCA (PD): “I TAGLI DEL GOVERNO RIDUCONO IL PAESE AD UN COLABRODO”

“Il Governo sta tagliando risorse fondamentali per le infrastrutture. Così facendo riduce l’Italia ad un colabrodo”. Lo ha detto il deputato Piero De Luca, intervenendo a un evento su trasporti e infrastrutture a Salerno. “Solo nelle ultime ore, sono stati confermati i tagli da 1,7 miliardi alla viabilità provinciale, in tutta Italia. Salta il 70% degli investimenti per una scelta scriteriata del Governo. Come pensano di farci viaggiare, come pensano di sostenere le aziende ed il turismo?”. “A questo aggiungiamo il taglio già fatto di 3,9 miliardi di euro dal fondo perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno, e i ritardi drammatici nella spesa effettiva per le opere Pnrr, ferma al 13%. Il ministro Salvini – ha aggiunto – si concentri su questi progetti già finanziati, piuttosto che perdere tempo su altro”. De Luca ha rivendicato il lavoro svolto in Campania: “Abbiamo salvato l’Eav, rinnovato migliaia di autobus, garantito il trasporto gratuito a 130mila studenti. Difeso l’hub dell’alta velocità, inaugurato un nuovo aeroporto, e sostenuto la crescita del traffico crocieristico a Salerno. Un lavoro straordinario. Il Governo – ha concluso Piero De Luca – cambi rotta subito, altrimenti condannerà all’immobilismo l’Italia e in particolar modo il Sud”.

