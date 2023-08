PIERO DE LUCA (PD): “MIGRANTI, GOVERNO FALLIMENTARE. ACCOGLIENZA ALLO STREMO”

“A Salerno è approdata la Sea Eye 4, che ha portato in salvo 114 migranti. Il sistema di accoglienza è allo stremo, ma il Governo è del tutto assente”.

Lo dice in una nota l’on Piero De Luca che aggiunge: “Per la città è lo sbarco numero 30. Solo poche settimane fa, al porto di Salerno, è sbarcata la Open Arms con altri 73 migranti, e probabilmente, nei prossimi mesi altri ne arriveranno perché gli sbarchi continuano senza sosta. Salerno si conferma capitale dell’accoglienza, in prima linea nell’emergenza, grazie all’operatività dell’amministrazione comunale, delle forze dell’ordine, di Questura e Prefettura. Ma sarebbe necessario un impegno forte e concreto da parte del Governo, che invece è completamente fallimentare sulla gestione delle politiche migratorie, scaricando oneri e responsabilità esclusivamente sui comuni e sugli amministratori locali”, conclude il deputato Dem.

