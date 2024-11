PIERO DE LUCA (PD): “PRESENTATO EMENDAMENTO A FINANZIARIA PER LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI”

In maniera coerente con la battaglia politica portata avanti dalla Regione Campania, questa mattina il deputato del Partito Democratico Piero De Luca ha presentato un emendamento alla Legge di Bilancio sui LEP, i Livelli Essenziali delle Prestazioni.

“Ho presentato un emendamento in Legge di Bilancio,” scrive Piero De Luca, ” come gruppo Partito Democratico, per prevedere un principio sacrosanto a difesa dell’unità nazionale. Si garantisca, nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), la stessa quota di finanziamento pro-capite in ambito sanitario e la stessa dotazione di personale in tutte le regioni d’Italia.