BARONISSI. ESTER SAPERE: “DA APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONE NUOVO RILANCIO PER POLITICHE GIOVANILI”

“Dall’approvazione del Bilancio di Previsione del Comune di Baronissi, nei tempi previsti dalla Legge, arriverà un nuovo impulso all’economia locale ed anche ai servizi da fornire ai giovani della nostra comunità. E’ questo un obiettivo che il Sindaco Anna Petta si è prefisso nel corso della campagna elettorale e che, sicuramente, sarà rispettato nelle prossime settimane”. E’ quanto dichiara la consigliera comunale con delega alle Politiche Giovanili ed alla Formazione Ester Sapere. “L’approvazione, prima in Giunta e poi in Consiglio Comunale, del Bilancio di Previsione 2025 entro il 31 Dicembre di quest’anno”, continua Ester Sapere, “è il miglior segnale che si puo’ dare alla comunità di Baronissi, per far comprendere quanto la maggioranza del Sindaco Anna Petta sia unita e coesa, nel consentire alla macchina comunale di erogare, senza alcuna soluzione di continuità. i servizi essenziali per cittadini, famiglie ed imprese.”

