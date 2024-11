REGIONALI 2025. PER FORZA ITALIA, ADESSO, SCAFATI RIVENDICA UNA CANDIDATURA DEL TERRITORIO

La sentenza di assoluzione nei confronti di Pasquale Aliberti e degli altri imputati nel processo che, ieri, ha visto chiudersi la fase di primo grado, avrà degli effetti politici importanti: sia sul territorio comunale che su quello provinciale. Il primo risvolto è quello di un Sindaco rafforzato, non piu’ in bilico nè, tanto meno, ostaggio delle voci e delle chiacchiere sulla possibile applicazione, nei suoi confronti, della Legge Severino. Su base provinciale, invece, Aliberti, che di Forza Italia è anche Consigliere Provinciale, rivendicherà un ruolo di maggiore visibilità all’interno del partito degli azzurri. E non solo: le Regionali 2025 sono un’occasione troppo ghiotta da farsi scappare, per capitalizzare il consenso su base comunale ma anche nell’area dell’Agro. Dall’interno dell’Amministrazione Comunale di Scafati, c’è da scommetterci, verrà fuori il nome di un candidato per la lista di Forza Italia alle prossime elezioni Regionali di Ottobre 2025.

