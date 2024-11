ALBERICO GAMBINO (GRUPPO ECR): “A BRUXELLES SI FACCIANO GLI INTERESSI DELL’ITALIA”

”Gli atteggiamenti del Pd nuocciono all’Italia, la decisione di non votare a favore di Raffaele Fitto vicepresidente esecutivo designato per la prossima Commissione europea è il risultato di una politica faziosa e priva di contenuto”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- ECR Alberico Gambino. “Nonostante l’imparzialità dell’audizione di Fitto, il Pd continua ad alzare barricate mettendo a rischio la centralità dell’Italia in Europa. Da italiano e da patriota, prima ancora che da eurodeputato ritengo spregevole l’anti nazionalismo della sinistra”, conclude.

