AURELIO TOMMASETTI (LEGA): “STOP OSPEDALE UNICO SELE, MORTIFICATE BATTIPAGLIA ED EBOLI”

“ L’ennesima opera faraonica della Regione viene bocciata dal Tar ”. Lo stop al progetto del nuovo ospedale di Battipaglia finisce all’attenzione di Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, il quale prende atto della decisione dei giudici e

rivolge dure critiche all’amministrazione a guida De Luca.

“Il presidio da 304 posti letto, del costo di oltre 120 milioni, rischia di diventare un’altra incompiuta per via dei soliti errori procedurali. I giudici hanno accolto le motivazioni contenute nel ricorso del Comune di Eboli, contestando aspetti come lo spostamento dei

fondi Pnrr, l’assorbimento nella nuova struttura dei posti letto dell’ospedale ebolitano e la mancata condivisione con le istituzioni territoriali”.

Tommasetti teme possa ripetersi l’odissea del nuovo Ruggi d’Aragona a Salerno, anch’esso finito al centro di una battaglia legale. “

Con la differenza – aggiunge – che in questo caso ben due città vengono mortificate: Eboli, costretta a ricorrere al Tar per evitare

lo smantellamento del proprio presidio, e Battipaglia, cui è stato promesso un maxi ospedale e che si ritrova invece con la prospettiva di un braccio di ferro a suon di carte bollate