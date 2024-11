REGIONALI 2025. DIMISSIONI DE LUCA ? PRIMA LE REGIONALI IN UMBRIA ED EMILIA ROMAGNA, POI SI VEDRA’

Il risultato delle Elezioni Regionali in Umbria ed Emilia Romagna rappresentano un primo importante spartiacque nella Segreteria Nazionale del Pd della Schlein, perchè, mai come in questo momento, l’esito di una tornata locale puo’ destabilizzare gli equilibri del partito e dare forza e coraggio a chi, oggi, si è posto in una posizione fortemente critica nei confronti del Pd. Ed allora l’ipotesi di dimissioni anticipate del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca potrebbero diventare piu’ concrete se il centro sinistra dovesse andare male alle prossime Regionali: nessuna trattativa, nessun dialogo ma un vero e proprio blitz per provare a dare il colpo di grazia ad una segreteria traballante. In caso contrario, ovviamente, a traballare sarebbe la candidatura di De Luca, che si troverebbe con un Pd in salute ed un centro sinistra – quello dei partiti – pronto a scegliere un candidato alternativo all’attuale Governatore della Campania. Non resta che attendere il prossimo fine settimana, l’apertura dei seggi in Umbria ed Emilia Romagna e, poi, la conta dei voti.

