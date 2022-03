PIERO DE LUCA (PD): “SALERNO HUB CROCIERISTICO, PRENDE FORMA CITTA’ DEL FUTURO”

“Prende forma la città turistica, la città del futuro. Inizia una stagione rivoluzionaria per Salerno”.

A dirlo Piero De Luca, vice capogruppo del PD alla Camera dei Deputati, nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione crocieristica 2022, alla Stazione Marittima di Salerno.

“Salerno – rimarca De Luca – si appresta a diventare uno degli hub crocieristici più avanzati e moderni in tutta Italia. Abbiamo una Stazione Marittima all’avanguardia, in pieno centro cittadino. Salerno si predispone ad accogliere centinaia di migliaia di crocieristi e in generale di milioni di turisti durante tutto l’anno e non solo nel corso dell’evento Luci d’artista, grazie ad una amministrazione che da tempo sta lavorando con una visione strategica che punta a valorizzare quella che è la risorsa fondamentale di Salerno, ovvero il mare che è il petrolio del Mezzogiorno soprattutto per la vocazione naturale, marittima che ha l’economia meridionale. Qui si sta investendo tanto sulla risorsa mare, con il ripascimento delle spiagge, una Stazione Marittima meravigliosa, una Piazza della Libertà tra le più grandi d’Europa sul mare”. Secondo l’esponente del Pd “si sta lavorando per rendere questa città una delle realtà che puntano maggiormente sul turismo e sul mare. Dovremmo continuare a farlo nei prossimi anni anche grazie alle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci saranno più di un miliardo e duecento milioni di euro per investimenti nei porti del Mezzogiorno. Qui a Salerno, e in generale in Campania, saranno risorse importanti per la sicurezza, l’efficientamento energetico dei porti, le aree retroportuali insieme allo sviluppo delle Zes. Davvero ci apprestiamo ad una rivoluzione grazie agli investimenti che si stanno facendo sul mare e sui porti”.