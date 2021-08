PIERRO GROUP: PONTE MISANO ADRIATICO, LAVORI CONSEGNATI 42 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA

Scadenza contrattuale 18 Settembre 2021, consegna dei lavori all’Anas 6 Agosto 2021: con un anticipo di ben 42 giorni, la società Pierro Group ha completato l’intervento di messa in sicurezza di un ponte strategico nei pressi del Comune di Misano Adriatico (Ravenna), nell’ambito di un accordo di programma con l’Anas. Un’opera completata e consegnata proprio alla vigilia di uno dei fine settimana piu’ roventi dell’anno per la viabilità in direzione vacanze.

“Con più di un mese di anticipo rispetto alle scadenze contrattuali,” scrivono i responsabili di Pierro Group, “venerdì 6 agosto, proprio in occasione del fine settimana più caldo per la viabilità, consegneremo dall’Anas e a tutti gli automobilisti, il ponte, completamente messo in sicurezza, nei pressi del Comune di Misano Adriatico. Grazie alla professionalità di tutti i nostri dipendenti e collaboratori, siamo riusciti a completare gli interventi strutturali ben prima del termine del 18 Settembre 2021: adesso per tanti automobilisti e per tanti imprenditori del turismo sarà una Estate più sicura e più veloce.”