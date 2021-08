SONDAGGIO SWG DEL 2 AGOSTO: FDI PRIMO PARTITO, POI LEGA, PARTITO DEMOCRATICO E MOVIMENTO 5 STELLE

Fratelli d’Italia primo partito davanti a Lega e Pd. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa la crescita dei primi 3 partiti secondo le intenzioni di voto.

Fratelli d’Italia e la Lega guadagnano lo 0,3%: il partito di Giorgia Meloni sale al 20,6%, mentre quello di Matteo Salvini arriva al 20,3%. Il Partito Democratico cresce dello 0,2% e arriva al 19%. Calo dello 0,3% per il Movimento 5 Stelle (15,5%) e Forza Italia (6,8%). Sale Azione (3,9%) così come Sinistra Italia (2,7%). In discesa Articolo 1 (2,3%) e Italia Viva (2,2%).