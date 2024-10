PIETRO COSTABILE (FORZA ITALIA GIOVANI): “SALERNO E LA SUA PROVINCIA SONO INSICURE”

“In un tempo come questo, dove nei nostri territori si avverte un crescente disagio economico legato all’assenza di prospettive e alla soverchiante crisi economica che avvince già da tempo la nostra provincia, l’emergenza sicurezza si fa maggiore e si verificano, a pioggia e continuamente, fenomeni che minano la sicurezza dei nostri concittadini: è della scorsa notte la notizia di una serie di furti a catena, iniziati a Salerno per finire a Nocera, Pontecagnano e Baronissi, a danno di diversi commercianti.

Come coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani, alla luce di quanto sta accadendo, è lecito chiedere alle amministrazioni dei comuni in cui si stanno verificando i furti e soprattutto alla provincia di Salerno di coordinare un’azione di deterrenza che inizi dalla video sorveglianza delle strade provinciali, al potenziamento del pattugliamento notturno, ed infine all’organizzazione di un sistema di monitoraggio della sicurezza degli esercenti anche attraverso un sistema di ascolto delle loro istanze, i commercianti che ormai vivono come pionieri di frontiera, soli davanti a pericoli ignoti e grandi prove di forza per poter continuare nel loro lavoro : a loro, come sempre, tutta la nostra solidarietà”

È la dichiarazione di Pietro Costabile, vice coordinatore regionale vicario in Campania e coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno