PIETRO COSTABILE (GIOVANI FI): “DA GAETA L’APPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI PAESTUM”

“Credo che al termine della festa nazionale di Forza Italia Giovani ci siano tante emozioni a cui dare un nome, ma una fra tutte è quella che voglio comunicare a gran voce: gratitudine.

Grazie ai nostri splendidi ragazzi, a questa giovanile entusiasmante, piena di vita, così coinvolta da essere protagonista in una convention non propria dove tutti hanno preso parte con l’intenzione di portare qualcosa a casa, un insegnamento utile per questa grande passione che ci accomuna, la politica.”

Lo scrive Pietro Costabile, Segretario Provinciale dei Giovani di Forza Italia Salerno.

Grazie alla nostra classe dirigente, ai parlamentari che ci accompagnano in un percorso sì tortuoso ma anche “panoramico”, all’Onorevole Lucia Vuolo che ancora una volta ha avvicinato i giovani alla politica, questa volta consentendogli di raggiungere facilmente Gaeta confermando così la sua grande attenzione per la crescita politica delle nuove generazioni.

Grazie ai dirigenti di Forza Italia Giovani, che hanno speso grandi energie per la riuscita di questo evento: speriamo sinceramente di poterli coinvolgere a Paestum per tornare a vivere bei momenti tutti insieme.

Grazie a Forza Italia, per tutte la gioia che mi sta regalando: all’inizio di questa avventura mi sono visto di fronte ad un muro da scalare, oggi insieme con i nostri ragazzi tutto diventa più semplice, siamo un gruppo che cresce giorno dopo giorno, rappresentano per me una grande fortuna ed è solo grazie a loro che trovo compimento nell’impegno che continuerò a spendere ancora e sempre per il mio partito.

Grazie, e a Paestum!