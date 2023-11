PIU’ EUROPA PRESENTA IN CONSIGLIO REGIONALE LA MOZIONE “CARO SINDACO, FERMA IL DISSESTO”

E’ stata presentata questa mattina in consiglio regionale la mozione di Più Europa ‘Caro sindaco, ferma il dissesto. La mozione propone 5 impegni concreti per la salvaguardia del territorio nazionale, dalla riduzione del consumo di suolo e del rischio idrico, fino alla lotta all’abusivismo edilizio lungo i corsi d’acqua e nelle zone soggette a rischio idrogeologico. A illustrarla sono stati il presidente di +Europa Federico Pizzarotti, insieme al coordinatore regionale Bruno Gambardella, il consigliere regionale Luigi Cirillo, il vicesegretario nazionale Piercamillo Falasca e la presidente dell’assemblea nazionale Manuela Zambrano.

“La Campania è la prima Regione in cui presentiamo questa mozione – spiega Pizzarotti – pensata sia per Regioni che per Comuni con l’intento di contrastare il dissesto idrogeologico. E’ indirizzata ai sindaci ma è ovvio che la Regione ha grandi competenze sulla pianificazione e intervento territoriale fluviale, sul consumo di suolo. Serve attenzione e servono attenzioni concrete. Serve che i sindaci pianifichino, di certo non chiediamo che intervengano con le loro risorse economiche che sono scarsissime, che Regioni e Stato pensino ai finanziamenti per gli interventi”.