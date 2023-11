PROVINCIALI 2023. LA LEGA PRONTA A DEFINIRE I CANDIDATI: INCONTRI NEL FINE SETTIMANA

E’ tutto nelle mani del Coordinatore Provinciale della Lega Attilio Pierro: nel corso del fine settimana, chiusi gli impegni in Parlamento, Pierro sarà a Salerno per definire, insieme agli altri dirigenti del partito di Matteo Salvini, l’elenco dei candidati e delle candidate da inserire nella lista congiunta presentata insieme a Forza Italia ed a Noi Moderati. Si parte, ovviamente, dal consigliere uscente Del Sorbo, ma insieme a lui, Pierro si appresta ad inserire altri 6 nomi per completare la lista di Lega-Forza Italia-Noi Moderati. Si parla, con insistenza, di alcuni candidati provenienti dai Comuni del Cilento.

