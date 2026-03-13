POLITICHE 2027. MATTEO RENZI LANCIA LE PRIMARIE DELLE IDEE PER COALIZIONE CENTRO SINISTRA

“Oggi quello che conta è tirare fuori le proposte perché la coalizione di centrosinistra stia insieme per qualcosa e non solo contro qualcuno. Il problema non è il contenitore riformista, al quale pure stiamo lavorando insieme a tanti altri: il problema sono le idee riformiste che vanno portate al tavolo della coalizione insieme alle altre. Solo con la sinistra non si vince. Ma perché ci sia una coalizione serve partire dalle proposte riformiste, non dai nomi o dalle ambizioni personali. Per questo abbiamo scelto di cominciare un percorso chiamato primarie delle idee”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“L’appuntamento è per sabato 11 aprile alle ore 11 a Roma – Spazio Vittoria ma sarà possibile seguire ovviamente in collegamento. Presenteremo il Comitato dei garanti, guidato dal professor Tommaso Nannicini, padre di molte riforme del nostro governo, e professore ordinario alla Bocconi e all’Istituto Universitario Europeo -prosegue il leader di Iv-. Daremo vita dal basso a proposte e idee che costituiranno una base programmatica sulla quale lavoreremo anche utilizzando strumenti di intelligenza artificiale con un gruppo di professori e ricercatori universitari. Sarà un esempio unico in Europa di programma popolare e innovativo. E ciascuno di voi potrà essere protagonista, se vorrà, con un metodo di lavoro che spiegheremo sabato 11 aprile”.