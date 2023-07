PONTE SULLO STRETTO, GRANT (LEGA): “CON SALVINI IL SUD E’ PROIETTATO NEL FUTURO”

“Polemiche strumentali e assurde degli esponenti di sinistra sul ponte sullo stretto. La politica del no di questi anni ha legato il Sud al palo avvantaggiando i soliti carrozzoni degli ‘amici degli amici’. Con Matteo Salvini, finalmente, si torna a parlare di grandi opere strategiche nel Meridione. Evidentemente a qualcuno da fastidio. Bene il Ministro, ha tutto l’appoggio dei parlamentari campani. Avanti futuro!” Così in una nota l’eurodeputato della Lega e segretario regionale in Campania, on. Valentino Grant.

