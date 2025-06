PONTECAGNANO FAIANO. GIUSEPPE BISOGNO: “ASSUNZIONI NELLA MULTISERVIZI SENZA PUBBLICITA'”

Nessuna comunicazione da parte del Comune, nessun post informativo, nessuna condivisione ufficiale. Eppure, stiamo parlando di una selezione pubblica per farmacisti, operai specializzati, magazzinieri e un istruttore amministrativo. Possibilità che meritano di essere conosciute da tutti, non solo da chi ha accesso agli atti o alle stanze dei bottoni.

Ho ribadito più volte in consiglio comunale la necessità di avviare, soprattutto per la Multiservizi, procedure di assunzione con bandi pubblici, nella piena trasparenza.

Per questo, chiedo con fermezza, senza fare demagogia, che il sindaco e i consiglieri di maggioranza facciano la loro parte: non si può parlare di trasparenza e poi ignorare l’importanza della comunicazione pubblica, quella vera. Perché trasparenza non significa solo pubblicare un documento sull’albo pretorio, ma garantire l’effettiva conoscibilità degli atti da parte di ogni cittadino.