PONTECAGNANO FAIANO. GIUSEPPE BISOGNO ROMPE GLI INDUGI: “E’ FINITO IL TEMPO DELLE ATTESE”

È arrivato il momento di riprenderci il nostro futuro, ripartendo da due parole chiave che per troppo tempo abbiamo tenuto nascoste: identità e appartenenza.”

Lo scrive Giuseppe Bisogno, imprenditore della città, già Vice Sindaco negli anni passati, oggi impegnato anche nel settore sociale con la Fondazione Picentia di cui è Presidente.

La nostra Città ha bisogno di una ritrovata passione civica, in cui ognuno con orgoglio può sentirsi parte attiva dei processi decisionali che riguardano la Comunità, in cui tutti coloro che hanno scelto di creare qui la propria famiglia, di viverci, lavorare e divertirsi, si chiedano non solo “cosa può fare per noi la Città”, ma anche “cosa possiamo fare noi per la nostra Comunità”.