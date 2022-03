SONIA ALFANO: “A SAN CIPRIANO PICENTINO UN DIBATTITO SUL PAESAGGIO”

In occasione della giornata del paesaggio, lunedì 14 marzo alle ore 18:00 al Palazzo delle culture in Via Roma di San Cipriano Picentino, si terrà un convegno dedicato ai Monti Picentini.

A tal proposito la Sindaca Sonia Alfano dichiara: “Abbiamo organizzato un convegno sulle specificità e sulla bellezza dei nostri Picentini: è doveroso che prendendo spunto dalla giornata del paesaggio, possiamo parlare e discutere della bellezza naturale che ci circonda.

Voglio ringraziare coloro che prenderanno parte al dibattito: senza dubbio, useranno le loro competenze per arricchire il convegno con idee interessanti”.

La sindaca conclude: “I nostri monti e il nostro Parco è un’eccellenza sia per la nostra Provincia e sia per la nostra regione: dobbiamo impegnarci quotidianamente a raccontarlo e a preservarlo al fine di poter rendere la sua bellezza offerta di turismo e volano di sviluppo economico”.