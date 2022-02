PONTECAGNANO FAIANO. PIERO DE LUCA: “ZES, MOTORE PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA”

“Le zone economiche speciali sono uno strumento decisivo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Mezzogiorno.Stiamo lavorando da tempo su questa opportunità che oggi è diventata realtà. Le aree ZES sono tra le più convenienti d’Europa in cui avviare nuovi investimenti, per l’importanza delle semplificazioni amministrative e degli incentivi fiscali previsti, che si affiancano agli interventi infrastrutturali che si realizzeranno a breve grazie alle ulteriori risorse previste nel Pnrr per strade, porti, reti ferroviarie e logistica.Siama alla vigilia di una stagione che ci porterà a costruire un nuovo modello di Sud, fondato sul lavoro e sullo sviluppo. Un Sud che punta a recuperare i divari e a diventare locomotiva del rilancio dell’intero Paese”

Lo ha dichiarato l’on Piero De Luca intervenuto stamattina a Pontecagnano al convegno “Zes Campania uno strumento strategico per lo sviluppo del Mezzogiorno”.