PONTECAGNANO FAIANO. UN’INCHIESTA PER TRUFFA COINVOLGE PEZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E’ truffa il reato configurato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno che ha notificato, nei giorni scorsi, una serie di avvisi di garanzia che, tra gli altri, hanno raggiunto anche la consigliera comunale Gerarda Sica, oggi candidata nelle liste del Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, per un’inchiesta, partita nel 2020 e collegata alle richieste di pagamento per la partecipazione ad un corso di formazione, interamente pagato dall’ente di formazione accreditato.

Gerarda Sica, che nell’inchiesta viene coinvolta quale socia dell’ente di formazione e non come Consigliere Comunale, all’interno della maggioranza del Sindaco Lanzara detiene anche una delega per i servizi sociali. L’indagine, partita dalla denuncia di una delle persone che doveva partecipare al Corso di Formazione, finalizzato all’inserimento in una lista per partecipare al Servizio Civile, vede coinvolte anche altre persone che, nei prossimi giorni, verranno ascoltate dalla magistratura.