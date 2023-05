AMATO E BASELICE (FDI): “LICEO DELL’AGRO ABBANDONATO DALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE”

“La Provincia di Salerno, ancora una volta, dimentica i territori e, soprattutto, quelli dell’Agro. La situazione gravissima in cui versa la palestra e l’intera area esterna del Liceo Scientifico Sensale di Nocera Inferiore segnalata dal Rappresentante d’istituto Carmine Cappello, è la chiara testimonianza di una amministrazione provinciale ferma che non riesce, neppure, a garantire il diritto allo studio di tantissimi studenti. Eppure, i dirigenti dell’istituto in questione, in più di un’occasione, hanno inviato richieste di intervento urgente agli uffici di Palazzo Sant’Agostino, per la pavimentazione oramai ridotta all’osso e per la presenza di una vegetazione che copre gli spazi disponibili della palestra all’aperto”. Lo scrivono Carmine Amato, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Provinciale ed il Consigliere Provinciale di Fdi Giancarlo Baselice.

“Nei prossimi giorni”, continuano gli esponenti di Fratelli d’Italia, “presenteremo una interrogazione per conoscere le ragioni del mancato intervento all’interno del Liceo Sensale di Nocera Inferiore, chiedendo, ovviamente, al Presidente Alfieri di predisporre una manutenzione rapida ed efficace per evitare che i disagi possano continuare anche nel prossimo anno scolastico”.