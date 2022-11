PRIMARIE DEL PD. IL PRESIDENTE STEFANO BONACCINI PRONTO AD UFFICIALIZZARE LA SUA CANDIDATURA

«L’Assemblea del Pd ha definito il percorso congressuale che porterà alle primarie del 19 febbraio. Per chiunque voglia bene al Pd è il momento di impegnarsi e dare il proprio contributo. Domenica mattina alle 11,30 sarò al mio circolo Pd di Campogalliano. Potrete seguirmi in diretta sui miei profili social, Facebook e Instagram. Vi aspetto!». È quanto scrive, sulla propria pagina Facebook, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini con parole che senza esplicitare nulla di definito sembrano alludere a un ipotetico annuncio, domani all’iniziativa nel Modenese, di una possibile discesa in campo nella corsa alla segreteria del Partito democratico.

