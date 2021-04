PRIMO FLOP DELL’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI: PARTENZA RINVIATA A GENNAIO 2022

Dopo essere stato presentato, soprattutto da Italia Viva e dal Ministro Bonetti, come la grande rivoluzione nel sostegno concreto alle famiglie, mediante l’attribuzioni di un contributo da 250 euro per ogni figlio anche ai lavoratori autonomi ed altre categorie prima escluse, l’Assegno Unico vede slittare la sua entrata in vigore. Originariamente previsto a regime da luglio 2021, adesso, per ammissione dello stesso Ministro Bonetti, la riforma dovrebbe entrare in vigore dal gennaio 2022. Sei mesi necessari, secondo le fonti ministeriali, all’emanazione dei decreti attuativi ma, secondo altre notizie, mancherebbero le coperture finanziarie per il provvedimento.

